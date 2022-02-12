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المفتي قبلان: لن ننسى إيران لأنها دعمت لبنان يوم تخلى الجميع

المفتي قبلان: لن ننسى إيران لأنها دعمت لبنان يوم تخلى الجميع
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أشاد “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان بمواقف إيران تجاه بلاده في ظروف تخلى الجميع عن لبنان.

العالم - لبنان

ولفت المفتي بمناسبة ذكرى إنتصار الثورة الاسلامية في إيران، الى أنه “لا يسعنا بمناسبة عيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا التأكيد على الشراكة اللبنانية الإيرانية التي بدأت بالدعم اللامحدود للمقاومة لإخراج الإسرائيلي من لبنان، والتي واكبت لبنان بكل محطاته المفصلية، والتي كانت وما زالت تقدم عروض الإنقاذ والبنية التحتية وفتح الأسواق بلا حدود”.

وأضاف المفتي قبلان السبت "لن ننسى لطهران أنها دعمت يوم تخلى الجميع".

وصرح: "اليوم ثقل لبنان بميزان المنطقة يعود مباشرة للدعم الذي حول المقاومة مركز ثقل حماية لبنان ومؤثرا رئيسيا بميزان المنطقة وخريطتها".

وتابع: بعد أن جربنا الأمركة طويلا، والتي انتهت بكشف لبنان عن أسوأ تفليسة تاريخية، أتمنى على السلطة السياسية في لبنان أن تملك حرص طهران على لبنان، وسنرى أي لبنان سنكون”.

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