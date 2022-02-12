السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الدفاع الروسية تقول ان إحدى سفنها استخدمت "أساليب خاصة" لإجبار غواصة أمريكية على مغادرة مياه روسيا في المحيط الهادئ

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-02-2022

متظاهرون أفغان يدينون قرار بايدن مصادرة 3.5 مليارات دولار من الأصول الأفغانية

الرئيس الجزائري يترأس غدا اجتماعا مع الحكومة

الإنتهاكات ضد الأسرى..هل حان وقت إنتفاضة شاملة؟

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-02-2022

14 فبراير2011 ..ذكرى انطلاق الحراك الشعبي في البحرين