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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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البيت الابيض: بدء المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الاميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بشأن أزمة أوكرانيا
ا ف ب عن الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن اتهام روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا "تكهنات استفزازية"
روسيا تعلن قيام احدى مدمراتها التابعة لأسطول المحيط الهادئ بطرد غواصة نووية أميركية من طراز "فيرجينا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل
وزارة الدفاع الروسية: الغواصة الاميركية رصدت قرب منطقة يجري فيها حاليا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات ضمن المياه الإقليمية للدولة
وزارة الدفاع الروسية تقول ان إحدى سفنها استخدمت "أساليب خاصة" لإجبار غواصة أمريكية على مغادرة مياه روسيا في المحيط الهادئ
الإليزيه: ماكرون ابلغ بوتين أن "حوارا صادقا لا يتلاءم مع التصعيد"
رويترز عن وكالة إنترفاكس الروسية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا في اتصال هاتفي اليوم أزمة أوكرانيا
مراسل العالم: قتلى وجرحى جراء إشتباكات بين ما يسمى "فرقة الحمزة وحركة احرار الشام" المواليتين لتركيا في مدينة عفرين شمال حلب في سورية
ا ف ب: واشنطن تأمر بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين بأوكرانيا الذين يدربون القوات الأوكرانية بهدف إعادة نشرهم بمواقع أخرى في أوروبا
سفارة إيران في أوكرانيا تدعو رعاياها في هذا البلد لحفظ جهوزيتهم في حالات الطوارئ المحتملة والمحافظة على الاتصال بها لتلقي التوصيات الضرورية
وزارة الدفاع الروسية: الغواصة الاميركية رصدت قرب منطقة يجري فيها حاليا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات ضمن المياه الإقليمية للدولة
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش
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