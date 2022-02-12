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ا ف ب عن الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن اتهام روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا "تكهنات استفزازية"

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

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