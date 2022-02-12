"قرحة الفم"..اليك طرق منزلية بسيطة لتسريع التئامها!

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وتجعل هذه التقرحات أحيانا تناول الطعام أمرًا ليس سهلًا وكذلك التحدث أحيانًا.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن تقرحات الفم “نادرًا ما تكون علامة على شيء خطير (مثل السرطان)”، إلا أنها قد تكون مزعجة بشكل كبير.

وتعرف "قرحة الفم" بأنها تآكل في أنسجة البطانة الرقيقة الموجودة داخل الفم. وفي العادة تختفي هذه التقرحات من تلقاء نفسها في نحو أسبوع أو أسبوعين، لكن هناك بعض الطرق لتخفيف الانزعاج منها وتسريع عملية الشفاء.

وتقول هيئة الخدمات الصحية إن تقرحات الفم "تحتاج إلى وقت للشفاء ولا يوجد في المتناول علاج سريع للشفاء منها، إلا أن تجنب الأشياء التي تهيج قرحة الفم يساعد على تسريع عملية الشفاء وتقليل الألم وتقليل فرصة عودتها".

وفي ما يلي 4 طرق منزلية يمكن استخدامها "لتسريع" عملية التئام القرحة:

تجنب الأطعمة والمشروبات المهيّجة

يمكن أن تعمل بعض الأطعمة والمشروبات على تهيج قرحة الفم، مما يشعرك بعدم الراحة. وتشمل هذه المواد الشوكولاتة والأطعمة الحارة والقهوة والفول السوداني واللوز والفراولة والجبن والطماطم ودقيق القمح.

كما تقول هيئة الخدمات الصحية إنه من الضروري تجنّب تناول الأطعمة الكثيرة التوابل أو المالحة أو الحمضية، والأطعمة الخشنة والمقرمشة، مثل الخبز المحمّص ورقائق البطاطس، والمشروبات الشديدة السخونة أو الحمضية، مثل عصير الفاكهة والعلكة.

إضافة إلى ذلك قد يؤدي التدخين أيضًا إلى تقرحات الفم وتهيج التقرحات الموجودة.

تجنب أنواعا معينة من معجون الأسنان

يمكن لبعض أنواع معجون الأسنان التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم أن تضر أكثر مما تنفع عندما يتعلق الأمر بتقرحات الفم.

وتكون كبريتات لوريل الصوديوم عاملًا رغويًّا في بعض أنواع معجون الأسنان، وينصح بعدم استخدامها للأشخاص المصابين بتقرحات الفم.

وتقول الصحيفة إنه يمكن أن تتسبب خصائص هذا المكوّن في حدوث حكّة أو تقشّر أو تشقّق الجلد الحساس أو الجاف بالفعل.

اغسل فمك بالماء المالح

يُنصح غالبًا باستخدام غسول الفم لزيادة سرعة التئام اللثة والقرحة.

ويعمل الماء المالح لرفع درجة حموضة الفم، مما يجعله أكثر قلوية، ويجعل من الصعب على البكتيريا أن تزدهر في الفم لأنها تفضل درجة عالية من الحموضة.

وتقول الصحيفة إنه لفعل ذلك، قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر العادي في نصف كوب من الماء الدافئ وتمضمض بالمحلول لمدة 15 إلى 30 ثانية. واستمر في استعمال الماء المالح كل بضع ساعات إذا لزم الأمر.

استخدم غسول الفم المضاد للميكروبات

يوصي العديد من المختصين بغسول فم مضاد للميكروبات لعلاج أعراض قرحة الفم، حيث يعمل غسول الفم المضاد للميكروبات على القضاء على البكتيريا الموجودة في الفم، التي يمكن أن تسبب القرحة لتصبح أكثر إيلامًا.

وقد تساعد هذه الأنواع من غسول الفم أيضا على التئام القرحة بسرعة أكبر ويمكن أن تمنع الالتهابات الناجمة عنها.