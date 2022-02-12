بالفيديو ..هل سيلجم رئيس ورزاء كندا عنان الاحتجاجات الشعبية؟

العالم - خاص بالعالم

أغلق المتظاهرون جسر أمباسادور الذي يشكّل شرياناً تجارياً حيوياً يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأميركية، ويختصر أكثر من 25 في المئة من تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا.

عصر الجمعة أمرت المحكمة العليا في أونتاريو المتظاهرين بمغادرة جسر أمباسادور وفتحه أمام حركة المرور، بحسب ما أعلن درو ديلكينز رئيس بلدية مدينة وندسور.

أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فقد أعلن أن 'كل الخيارات واردة' لإنهاء تحرّك المحتجّين على التدابير الصحّية لمكافحة كوفيد.



وقال ترودو: "كل شيء مطروح على الطاولة لأن هذا النشاط غير القانوني يجب أن يتوقف، الحدود لا يمكن أن تبقى مغلقة، ولن تبقى كذلك أكّدت هذا للرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية".

ومن جانبه أعرب بايدن عن قلقه حيال تعرض الشركات والعمال الأميركيين لتداعيات خطرة من اغلاق الطرق، وانها دعت كندا إلى استخدام 'السلطات الفدرالية' لفتح الطرق على حدود البلدين، ولا سيّما جسر أمباسادور.

الضغوط من الجار الأميركي القويّ تضاف الى تلك التي تمارسها أحزاب المعارضة على رئيس الوزراء في معالجة الأزمة وفي حين يعزو كثيرون إحجام ترودو عن التحرّك في هذه القضية إلى حسابات سياسية، خصوصاً أنّه مرشّح لانتخابه مجدّداً في حزيران/يونيو المقبل، يحاول رئيس الوزراء أن يلقي عن كاهل السلطات الفدرالية مسؤولية حلّ هذه الأزمة.

وانتقلت عدوى هذه الاحتجات إلى مدن كندية رئيسية أخرى مثل مونتريال، التی یستعد رافضو التدابير الصحية لاغلاق شوارعها بسياراتهم وشاحناتهم، ما وصلت شرارة هذه التحركات الى الماكن اخرى في العالم.