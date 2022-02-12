دول العالم تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا، فهل قرعت طبول الحرب؟

العالم - خاص بالعالم

الاتّحاد الأوروبي أوصى الموظفين غير الأساسيين العاملين في بعثته الدبلوماسية في كييف بمغادرة أوكرانيا للعمل من بُعد خارج هذا البلد، مشيرا انه يواصل تقييم الوضع أثناء تطوّره، بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي.



الولايات المتحدة طلبت من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف، مغادرة أوكرانيا، وأعلنت كلّ من وزارة الخارجية الهولندية والبلجيكية أنهما تنصحان رعاياهما بمغادرة أوكرانيا، معتبرتان أن الوضع الأمني مُقلق أصلًا وازداد تدهورًا في الأيام الأخيرة، وقالت بلجيكا انه في حال ساءت الأوضاع، لن يكون مضمونا إجراء عمليات إجلاء من أوكرانيا.



سفارة إيران في أوكرانيا دعت رعاياها في هذا البلد لحفظ جهوزيتهم في حالات الطوارئ المحتملة والمحافظة على الاتصال بها لتلقي التوصيات الضرورية.



واوصت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان الذين لا يعتبر وجودهم أساسيًا بمغادرة أوكرانيا على المدى القصير، مشيرة ألا انها لا تستبعد وقوع نزاع عسكري، وقالت انها ستبقي سفارتها في كييف مفتوحة ولكن ستقلّص الطاقم الدبلوماسي.



وقالت بريطانيا إن مواطنيها البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا عليهم ألا يتوقعوا أي إجلاء عسكري إذا اندلع صراع مع روسيا، وأضافت أنه ينبغي على المواطنين البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة، وعليهم ألا يتوقعوا، مثلما حدث في الصيف في أفغانستان، أن يكون هناك احتمال لأي إجلاء عسكري.



وكانت لاتفيا وإستونيا دعتا رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا بسبب تهديد أمني خطير تشكّله روسيا قرب الحدود الأوكرانية، وتهديد فعليّ بتصعيد الموقف، بحسب ما ذكرت وزارتا خارجية البلدين.