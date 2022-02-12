مشهد صادم..يسرق سيارة إمرأة "حامل" ثم يدهسها !

العالم - حوادث

وكشفت لقطات مصورة تفاصيل الحادث الصادم حيث عادت امرأة حامل إلى سيارتها لتجد رجلا غريبا بداخلها وبمجرد أن اقتربت منه انطلق بالسيارة محاولا الفرار.

ورصدت كاميرات المراقبة داخل ساحة انتظار السيارات بمحطة وقود (شيفرون) بولاية ألاباما مطاردة المرأة للسارق لكي تستعيد سيارتها إلا أنه دهسها وتركها على الأرض ثم فر هاربًا.

ووقع حادث السرقة في ساعات الليل عندما تركت المرأة سيارتها مفتوحة لشراء بعض المشروبات.

بدوره، أكد أحد العمال في محطة الوقود أن هذا النوع من الجريمة "لم يكن صادمًا لهم حيث تتكرر سرقات السيارات ليلاً".

وأضاف "هذا الحادث كان مزعجا جدًا فالمرأة كانت حاملا".

ويأمل الموظفون أن تسير دوريات الشرطة في المناطق القريبة من محطة الوقود بسبب تكرار حوادث سرقة السيارات لا سيما وأن الجناة أحيانا يكونوا مسلحين.

ولم تكشف الشرطة المحلية عن هوية المرأة صاحبة السيارة أو عن حالتها الصحية بعد هذا الحادث ولم يُقبض على أي شخص بتهمة السرقة.