السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

62 دقيقة بين بايدن وبوتين.. هل تبعد شبح حرب اوكرانيا؟!

62 دقيقة بين بايدن وبوتين.. هل تبعد شبح حرب اوكرانيا؟!
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهى مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التصعيد الحالي حول أوكرانيا.

العالم-روسيا

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الرئاسة الأمريكية تأكيدها أن المكالمة استغرقت 62 دقيقة.

وجاءت المكالمة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي في أي لحظة".

وسبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق من اليوم بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومن المتوقع أن يجري بايدن في وقت لاحق من اليوم اتصالا مع ماكرون أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

روابط ذات صلة

بايدن: روسيا تشن هجومها على أوكرانيا في 16 فبراير الجاري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا تعلن سحب 150 جنديا من أوكرانيا

وصول مقاتلات أمريكية الى قاعدة الظفرة في ابو ظبي

رئيسي: لاينبغي ان ننسى درس المقاومة وذكرى الشهداء والمضحين

62 دقيقة بين بايدن وبوتين.. هل تبعد شبح حرب اوكرانيا؟!

الاحتلال يستعد لإحتمال إجلاء إسرائيليين من أوكرانيا

شاهد..سيناريو الإنقسامات في المشهد السياسي الليبي