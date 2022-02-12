السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: مقتل 4 عناصر من قسد بغارة لمسيّرة تركية استهدفت سيارة عسكرية كانت تقلهم على طريق مدينة الدرباسية شمال الحسكة في سورية

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..قرية اسبانية طمستها المياه وكشف عنها الجفاف ما سرها؟

بعد بريطانيا.. امريكا تعلن سحب 160 عسكريا من أوكرانيا

وصول مقاتلات أمريكية الى قاعدة الظفرة في ابو ظبي

رئيسي: لاينبغي ان ننسى درس المقاومة وذكرى الشهداء والمضحين

62 دقيقة بين بايدن وبوتين.. هل تبعد شبح حرب اوكرانيا؟!

الاحتلال يستعد لإحتمال إجلاء إسرائيليين من أوكرانيا