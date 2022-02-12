شاهد..مخرجات الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين

العالم - خاص بالعالم

الاجواء الملتهبة على حدود اوكرانيا تعكس مضمون اتصالات جرت وتجري وستجري بين قادة دوليين على اعلى المستويات لحل الازمة الاوكرانية المتفاقمة.

اميركيا عقد الرئيسان الاميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا حول الازمة حيث جدد الجانبان مواقفهما بالوعيد والمطالبة بالضمانات الامنية.

وزير الخارجية انتوني بلينكن اجرى هو الاخر اتصالا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حيث اكد ان المسار الدبلوماسي بشان اوكرانيا مايزال مفتوحا.

وعلى الجانب الروسي فقد اكدت الخارجية الروسية ان لافروف اتهم واشنطن بشن حملة دعاية بهدف الاستفزاز، وقال ان الامر شجع كييف على تخريب اتفاقيات مينسك والاضرار بالجهود المبذولة لحل مشكلة دونباس شرقي اوكرانيا.

اما وزارة الدفاع الاميركية فاعلنت عبر بيان ان وزيرها لويد اوستن اتصل بنظيره الروسي سيرغي شويغو حيث بحثا القضايا الامنية المشتركة والانتشار العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود الاوكرانية.

اوروبيا اكدت الرئاسة الفرنسية حصول محادثة هاتفية بين الرئيس ايمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت لاكثر من ساعة بمناقشة تطورات الازمة الاوكرانية، وقالت الرئاسة ان ماكرون نقل لبوتين مخاوف شركاء بلاده من الاوضاع الحالية وقال ان الحوار الصريح لا يتلاءم مع التصعيد.

في المقابل اكد الكرملين ان بوتين اكد لماكرون غياب رد الفعل الموضوعي من واشنطن والناتو بشان الضمانات الامنية.

اما الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي فقال ان هناك الكثير من المعلومات بشان ما يثار من احتمالية تعرض بلاده لغزو روسي واسع النطاق وشدد على ان المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للتهدئة وفي الوقت نفسه اكد ان التحذيرات من الغزو الروسي تثير الهلع وطالب واشنطن بدليل قاطع على وجود الغزو.