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وفاة الفنان الجزائري مصطفى برور إثر كورونا

وفاة الفنان الجزائري مصطفى برور إثر كورونا
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

توفي الممثل الجزائري مصطفى برور اليوم السبت، عن 87 عاماً، بعد مسيرة مهنية أثراها بأكثر من مائة فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والأعمال الإذاعية.

العالم - منوعات

وأفادت "وكالة الأنباء الجزائرية"، نقلاً عن أقارب الممثل مصطفى برور، بأنه توفي بعد مضاعفات صحية إثر إصابته بفيروس كورونا، وبأن جثمانه سيوارى الثرى اليوم.

ونعى "الديوان الوطني للثقافة والإعلام" الجزائري الممثل، وكذلك فنانون وشخصيات عامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد برور عام 1935، وشارك في ثورة التحرير الجزائرية. وبدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح عام 1948. وتفرغ تماماً بعد الاستقلال للعمل الفني، وواكب تأسيس الإذاعة ثم التلفزيون.

من أبرز أعماله مسلسلات "المشوار" و"جروح الحياة" و"شفيقة... بعد اللقاء"، وفيلم "الخردجي" للمخرج عبد الرزاق هلال.

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