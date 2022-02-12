كيان الاحتلال يوصي الصهاينة بمغادرة أوكرانيا فورا

العالم-الاحتلال

وجاء في بيان خارجية الاحتلال بهذا الصدد: "بعد استمرار التوترات والمخاوف من التصعيد، تدعو وزارة الخارجية الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن ‏كما تدعو الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة أوكرانيا في المستقبل القريب إلى إلغاء سفرهم في هذا الوقت".

ودعت وزارة الخارجية وسفارتها في كييف "الإسرائيليين" في أوكرانيا للتسجيل على رابط خاص على الإنترنيت.

وشكلت وزارة خارجية الاحتلال فريقا إداريا مخصصا لإدارة الأزمة برئاسة ألون أوشبيز المدير العام للوزارة، المكلف برفع تقاريره إلى وزير الخارجية يائير لابيد.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت يوم الجمعة بدء إجلاء الدبلوماسيين "الإسرائيليين" عن أوكرانيا، وأوصت المواطنين بالامتناع عن السفر إلى البلد المذكور في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك على خلفية التوتر وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفته موسكو مرارا وتكرارا.