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انضمام طائرتين مسيرتين متطورتين الى اسطول القوات المسلحة

انضمام طائرتين مسيرتين متطورتين الى اسطول القوات المسلحة
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

برعاية وزير الدفاع العميد محمد رضا اشتياني والرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية اميرخواجه فرد وجمع من قادة القوات المسلحة، ازيح يوم السبت الستار عن طائرتين مسيرتين متطورتين وتم انضمامهما الى اسطول القوات المسلحة في البلاد.

العالم - ايران

واكد العميد محمد رضا اشتياني في كلمة له القاها خلال زيارته لمعرض منجزات منظمة الصناعات الجوية " انه مما لا شك فيه أن صناعة الطائرات المسيرة هي إحدى المرتكزات في تعزيز البنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية ، مشيرا الى مضي نحو 4 عقود من ايجاد هذه الصناعة المحلية في منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع .

واكد وزير الدفاع ان الطائرات المسيرة تعد إحدى الركائز الأساسية للقدرة القتالية والعملياتية للقوات المسلحة في اجواء خارج حدود الجمهورية الإسلامية مبينا "اليوم ، لا يمكن إنكار دور الطائرات بدون طيار في مشاهد الحرب ، وجميع أنواع المهام الاستخباراتية والتشغيلية ، بما في ذلك المراقبة والتعرف البصري والإشارة والقتال والحروب الالكترونية وغيرها " ، واصفا دور الطائرات المسيرة في جميع المعارك البرية والجوية والبحرية وغيرها بالاستراتيجي و الرئيسي.

واشار العميد اشتياني الى ازاحة الستار عن مسيرتين متطورتين في معرض انجازات منطمة الصناعة الجوية وقال: إن المضي في عملية إنتاج أجيال متطورة للغاية من الطائرات المسيرة هو جزء من تصميم وإرادة وإيمان وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة وتحقيق لشعار " نحن نستطيع"، مشيدا بجهود العلماء والعاملين في صناعة الدفاع والشبكات الشريكة وكل من ساهم في هذا الإنجاز الوطني العظيم.

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انضمام طائرتين مسيرتين متطورتين الى اسطول القوات المسلحة

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