انضمام طائرتين مسيرتين متطورتين الى اسطول القوات المسلحة

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واكد العميد محمد رضا اشتياني في كلمة له القاها خلال زيارته لمعرض منجزات منظمة الصناعات الجوية " انه مما لا شك فيه أن صناعة الطائرات المسيرة هي إحدى المرتكزات في تعزيز البنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية ، مشيرا الى مضي نحو 4 عقود من ايجاد هذه الصناعة المحلية في منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع .

واكد وزير الدفاع ان الطائرات المسيرة تعد إحدى الركائز الأساسية للقدرة القتالية والعملياتية للقوات المسلحة في اجواء خارج حدود الجمهورية الإسلامية مبينا "اليوم ، لا يمكن إنكار دور الطائرات بدون طيار في مشاهد الحرب ، وجميع أنواع المهام الاستخباراتية والتشغيلية ، بما في ذلك المراقبة والتعرف البصري والإشارة والقتال والحروب الالكترونية وغيرها " ، واصفا دور الطائرات المسيرة في جميع المعارك البرية والجوية والبحرية وغيرها بالاستراتيجي و الرئيسي.

واشار العميد اشتياني الى ازاحة الستار عن مسيرتين متطورتين في معرض انجازات منطمة الصناعة الجوية وقال: إن المضي في عملية إنتاج أجيال متطورة للغاية من الطائرات المسيرة هو جزء من تصميم وإرادة وإيمان وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة وتحقيق لشعار " نحن نستطيع"، مشيدا بجهود العلماء والعاملين في صناعة الدفاع والشبكات الشريكة وكل من ساهم في هذا الإنجاز الوطني العظيم.