قصيدة لنزار قباني تکتسح مواقع التواصل، والسبب..

العالم - هاشتاغ

اما في مواقع التواصل الاجتماعي، تداول الکثير من النشطاء قصيدة للشاعر السوري الشهير نزار قباني يتحدث فيها عن الثورة الاسلامية في ايران.

اما في لبنان، أثارت جملة "بدنا نتحمل بعض" غضبا واسعا لدى اللبنانيين، بعد أن قالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعليقا على الموازنة الجديدة وغلاء الاسعار.

العبارة هي نفسها طبعا، لكن الموقف الذي تُقَالُ فيه هو من يقرر ما اذا كانت ستُطَمْئِن الناس أم تثير غضبهم كما في حالة رئيس الحكومة اللبناني. هذه العبارة اصبحت هاشتاغ ترندنغ على مواقع التواصل في لبنان.

وفي تونس، يبدو ان الرئيس التونسي قيس سعيد مُصِرٌّ على اكمال عملية التغييرات التي يجريها في مؤسسات الدولة، فبعد حل البرلمان واجراء تعيينات في مؤسسات عديدة، اعلن حل مجلس القضاء الاعلى في البلاد في خطوة اثارت انتقادات وغضبا لدى التونسيين.

في افغانستان، حين استولت جماعة طالبان على الحكم، شاهد العالم كله كيف سارع كثير من الافغان لمغادرة البلاد. جزء من هؤلاء وصل إلى الامارات ضمن عملية ترانزيت لنقلهم بعدها الى دول اخرى. منذ ذلك الوقت وما زال هؤلاء في مراكز احتجاز في العاصمة ابو ظبي. قبل يومين خرج الافغان العالقون في الامارات في احتجاجات ضد اوضاعهم مطالبين بنقلهم الى دولة اخرى، متهمين سلطات الامارات بمعاملتهم كانهم سجناء.