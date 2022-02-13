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وزير خارجية اليمن يتسلم وثائق تعيين ممثل جديد لبرنامج الأغذية العالمي

وزير خارجية اليمن يتسلم وثائق تعيين ممثل جديد لبرنامج الأغذية العالمي
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تسلّم وزير الخارجية الیمني "هشام شرف"، أمس السبت، من "ريجان ريتشارد"، وثائق تعيينه ممثلاً مقيماً لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن.

العالم - اليمن

وتناول وزير الخارجية مع الممثل الجديد، خطة عمل البرنامج للعام 2022 وأبرز مجالات التعاون بين البرنامج والسلطات الوطنية.

وأكد الوزير شرف ضرورة متابعة موضوع زيادة المساعدات التي تقدّم عبر برنامج الأغذية العالمي للمتضررين والنازحين بسبب قصف العدوان لمختلف المناطق الآهلة بالسكان.

ولفت إلى أن استمرار العدوان العسكري والحصار الشامل يضاعف كل يوم من أعداد المحتاجين للمساعدة الإنسانية العاجلة.

وتطرق وزير الخارجية إلى زيادة المعاناة في أوساط الشعب اليمني بسبب عدم السماح لسفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي من الدخول إلى الموانئ اليمنية وبوجه خاص ميناء الحديدة.

وقال" يمارس العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومواليه في الرياض وتجار الحروب المتعاونين معهم أبشع جريمة ضد المواطنين بمنع دخول السفن الناقلة للمواد الأساسية، كأسلوب ممنهج للحرب الاقتصادية وزيادة معاناة الشعب اليمني والإثراء غير المشروع من عائدات الزيادة في أسعار النفط والغاز المنزلي وهي مواد أساسية لحياة المواطن اليومية".

من جانبه أشار الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن البرنامج يبذل قصارى جهده من أجل العمل على التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن.

وقال " هناك مساع يقوم بها البرنامج لدى الدول المانحة لمطالبتها الإيفاء بتعهداتها المالية".

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