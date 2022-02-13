عشرات المستوطنين يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح

العالم - فلسطين

وتجمع المستوطنون الذين اقتحموا الحي بالقرب من منزل عائلة سالم وبالقرب من مدخل الحي الغربي، ثم هاجموا الأهالي بغاز الفلفل والحجارة، وخلال ذلك قامت قوات الاحتلال بالقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي، في حين لم تلاحق المستوطنين.

وأصيب الأهالي بحروق في الوجه والرقبة، وحالات اختناق بعد رشهم بغاز الفلفل من مسافة قريبة، ونقل أحد المواطنين للعلاج، فيما قدمت الاسعافات الأولية لآخرين.

كما لاحق المستوطنون الأطفال خلال تواجدهم أمام منازلهم محاولين رشهم بغاز الفلفل.

وأوقفت شرطة الاحتلال المنتشرة على مداخل الحي وفي أزقته الشبان وحررت هوياتهم واخضعتهم للتفتيش، وتحاول منع التواجد في الجزء الغربي للحي.