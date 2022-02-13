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مصدر.. الغرب يغلق الأجواء الأوكرانية

مصدر.. الغرب يغلق الأجواء الأوكرانية
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع Strana.ua ، نقلا عن مصادره، أنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيكون المجال الجوي الأوكراني مغلقا عمليا أمام حركة الطيران بمبادرة من شركات التأمين الغربية.

العالم - أوروبا

وفي حديث للموقع، ذكر مصدر مطلع في سوق التأمين، أن شركات التأمين البريطانية، أخذت تفرض حصارا على المجال الجوي لأوكرانيا.

وأضاف: "اعتبارا من منتصف نهار يوم الاثنين تقريبا، لن تهبط ولن تقلع أي طائرة في أوكرانيا".

وأكد المصدر، أن أكبر شركات التأمين البريطانية التي تقوم بإعادة تأمين الشركات الدولية الأخرى، بعثت اليوم رسالة رسمية إلى جميع الشركات المالكة للطائرات في العالم، نوهت فيها بأن التغطية التأمينية في أوكرانيا لأي طائرة ستتوقف عن العمل في غضون 48 ساعة، لذلك يجب على هذه الطائرات مغادرة أوكرانيا خلال هذه الفترة.

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