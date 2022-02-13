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نائب الخارجية الروسية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الكويتي

نائب الخارجية الروسية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الكويتي
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

بحث نائب وزير الخارجية الروسية "ميخائيل بوغدانوف"، مع النائب الأول لوزير الخارجية الكويتي "مجدي الظفيري" هاتفيا، أبرز التطورات في الشرق الأوسط، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - الكويت

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، السبت، أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الكويتي.

وأضاف البيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة المشاكل الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك، وتم تسليط الضوء على المبدأ الحتمي المتمثل في عدم تجزئة الأمن في العلاقات بين الدول".

وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال المحادثة، تم التطرق أيضا إلى قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط".

يذكر أن الكويت كانت أول دولة عربية تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا، وسط تزايد التقارير عن غزو روسي وشيك.

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نائب الخارجية الروسية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الكويتي