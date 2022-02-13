باحثة: الاتصال بين بايدن وبوتين حدد بأنه ليس هناك مواجهة

العالم - خاص بالعالم

وقالت رزق في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" إن الولايات المتحدة الاميركية تحاول ان تقول بأنها مع الدبلوماسية، هذا يعني بأن كل الخيارات مفتوحة امام روسيا، ولكن يبدو بأن الولايات المتحدة ردت على الاقتراحات الروسية بأنها اغرقت اوكرانيا بالسلاح، ومن جهة ثانية اعطت الاوامر لكي يكون هناك 3 آلاف جندي في بولندا، وهي حاولت ان تقول لروسيا بأنها مستعدة للحرب ومستعدة لكي تدافع عن اوكرانيا إذا ما روسيا ارادت الحرب، ولكن نحن نعلم تماما ان روسيا لا تريد الحرب وهي قالت انها لا تريدها.

واضافت: الاعلام الاميركي بدأ منذ فترة بالتحضير لفكرة الحرب للقول بأن روسيا تريد هذه الحرب، بالاضافة الى خطوة سحب الرعايا، هذا يعني بأنه تهديد بأن اميركا مستعدة للحرب، ولكن الرد الروسي كان واضحا بأنه من يستعد للحرب يعني انه هو من يريدها وليست روسيا، فإذن نحن امام كباش بالنار بين روسيا وبين الولايات المتحدة الاميركية وليس طبعا مع اوكرانيا، والهدف الاساسي من هذا الموضوع هو أوروبا بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية.

وتابعت رزق: بوتين كان واضحا عندما قدم الاقتراحات للولايات المتحدة الاميركية، اهم هذه الاقتراحات كانت ان لا يكون الناتو على الحدود الروسية، هذا لا يعني فقط اوكرانيا هذا يعني الدول الاخرى التي لها حدود مع روسيا، فبالتالي هو كان يريد ان لا يكون هناك تهديد لروسيا، وروسيا قارنت وقالت بانه هل يمكن للولايات المتحدة الاميركية ان تقبل بأن تكون هناك قوات روسيا على الحدود الاميركية؟ بالطبع سترفض، ولذلك هي قدمت هذه الورقة ولكن الولايات المتحدة لم ترد على هذه الاقتراحات، بل رأينا كيف انها صعدت وساهمت بدفع اوكرانيا الى الحرب للقول بأنها يمكن ان تهدد روسيا، وهي لم ترد اساسا على هذه المقترحات.

اعتقد بأن الاتصال بين بايدن وبوتين حدد بأنه ليس هناك مواجهة، فعندما يذكر بايدن كلمة الدبلوماسية هذا يعني بأننا اليوم امام محادثات جديدة وخريطة جديدة للمنطقة المتنازع عليها.