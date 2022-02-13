'الجيش الصحراوي' يستهدف القوات المغربية مجددا

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ونفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات استهدفت تخندقات القوات المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي، وبالتحديد بقطاعي المحبس وأم أدريكة، حسب البيان العسكري رقم 458 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية يوم السبت.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن "وحدات الجيش الصحراوي قصفت اليوم بعنف وبشكل مركز مواقع القوات المغربية بمناطق أودي الظمران وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس".

وأفاد أيضا بأن الجيش الصحرواي قصف تمركزات الجيش المغربي بمنطقة تندكمة البيظا، قطاع أم أدريكة.

وأعلن الجيش الصحراوي أنه نفذ هجمات يوم الجمعة على مواقع القوات المغربية بقطاع حوزة وبمناطق أكصيبي النخلة وأكصيبي أمشغب وأكصيبي لكصر.