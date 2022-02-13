الاتحاد الوطني يكشف عن مقترحات بارزاني للتخلي عن رئاسة العراق

العالم-العراق

وقال عضو الاتحاد الوطني، محمود خوشناو، في تصريح صحفي، إن “اجتماعات المكتب السياسي لحزبنا مستمرة سواء كانت رسمية أم غير رسمية لكنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهم مع الحزب الديمقراطي”.

وبين، أن “الاتحاد الوطني لا يزال متماسكا ويتواصل مع الجميع والآراء بشأن دعم مرشح الاتحاد للمنصب برهم صالح”.

وحول ما قيل عن مقترحات قدمها بارزاني إلى رئيس الاتحاد بافل طالباني أثناء لقائهما في أربيل الخميس الماضي قال خوشناو: “نعم قدم بارزاني مقترحات إلى طالباني لكنه لم يعلن موقفا منها لا بالقبول ولا بالرفض وإنما الحسم سوف يكون داخل الاتحاد الوطني علما بأن هناك حراكا جادا داخل الاتحاد بهذا الخصوص”.

يشار الى ان الاجتماع الذي عقد قبل يومين في أربيل بين بارزاني ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لم يصدر عنه بيان أو تصريح مشترك من قبل كلا الطرفين.

لكنه وفقاً لما تسرب من الاجتماع، طبقا لما تحدثت به بعض المصادر الكردية دون أن ينفي أو يؤكد مكتبا بارزاني أو طالباني صحتها من عدمها، فإن رئيس الحزب الديمقراطي اقترح على طالباني تخلي الاتحاد الوطني عن منصب رئيس الجمهورية مقابل أن يأخذ الاتحاد الوطني الوزارات الثلاث المخصصة للكرد في الحكومة الاتحادية بما فيها وزارة سيادية من بين {الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط}، أو يسحب كلا الحزبين مرشحيهما {برهم صالح وهوشيار زيباري} ويتم الاتفاق على مرشح توافقي من الاتحاد الوطني”.

وفيما انتهت أول أمس الجمعة المهلة الجديدة التي حددتها رئاسة البرلمان العراقی بشأن التقدم بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فإن الأوساط السياسية تنتظر اليوم الأحد قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص التهم الموجهة إلى مرشح الحزب الديمقراطي للمنصب هوشيار زيباري.

ورغم الجدل الدستوري بشأن فتح باب الترشيح مجددا من أجل إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي لترشيح شخصية أخرى احتياط للمنصب في حال ثبتت المحكمة التهم بحق زيباري مما يسلبه حق الترشح، فإن الحزب لم يعلن رسميا ترشيح بديل لزيباري.