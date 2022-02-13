اميركا تسعى لصفقة مع روسيا وورطت الاوروبيين بأزمة كبيرة

العالم - خاص بالعالم

وقال شعيتو في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" إن الاتصال الذي استمر حوالي الساعة بيت بايدت وبوتين اتى على خلفية طلب اميركي، وروسيا طلبت ان يكون هذا الطلب خطيا وهذا ما حصل، وكانت تطمح ان يناقش في هذا الاتصال ليس فقط المسألة الأوكرانية التي تحاول وسائل الإعلام الغربية بزعامة الولايات المتحدة توجيه الانظار الى ان المسألة ازمة اوكرانية روسية، في حين انها أزمة روسية مع حلف الناتو بتمدده.

واضاف إن ما قاله الرئيس بوتين وكان يكرره دائما هي تمدد الناتو الى الحدود الروسية، والذي صرح عنه البيت الابيض هي كليشه جاهزة سابقا بأن الولايات المتحدة تسعى الى الدبلوماسية واذا فشلت فستلجأ الى العقوبات، لكن ما يحدث حاليا هو دفع الامور الى نوع من التوتر ونوع من التصعيد.

واعرب شعيتو عن اعتقاده بأن هذا الاتصال بداية الصفقة مع روسيا لكي تتمكن الولايات المتحدة من اعادة ترسيم خريطة هي تكون الاساس في السياسة الخارجية الاوروبية وتكون لاعبا مهما في منطقة اوروبا تحديدا بالتقاسم مع روسيا وتتخلى عن اوكرانيا.

وفيما يتعلق بإعلان وكالة بلومبيرغ بدء عملية القوات الروسية في اوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل، قال شعيتو ان هذه الوكالة اعلنت منذ ايام ان القوات الروسية دخلت الى كييف ومن ثم سحبت هذا الإعلان معتذرة وكأنه خطأ كان مجهزا مسبقا، ولذلك لم يعد هناك مصداقية في الحد الادنى في روسيا لهذه الوسائل الإعلامية التي تتلقى اوامر محددة من مركز محدد في الولايات المتحدة وتنشره كل وسائل الإعلام الغربية وبعض وسائله في مناطق اخرى وخاصة العربية، كما عملت الولايات المتحدة اليوم بإعطائها امرا واحدا لكل الدول بأن تسحب رعاياها وتغلق سفاراتها.

واشار الى أن اتفاق مينسك هو اتفاق مهم جدا يستطيع ان يغير موازين القوى تماما في اوكرانيا لصالح المتكلمين باللغة الروسية والمرتبطين بروسيا، ولذلك تسعى الولايات المتحدة لتخريب هذا الاتفاق او بعدم الالتزام به عبر دفع اوكرانيا، وهذا ما حصل الجمعة في برلين عندما اجتمع ممثلو النورماندي وقالت اوكرانيا انها لن تلتزم بهذا الاتفاق لان موازين القوى تغيرت، وهذا بدفع من الولايات المتحدة الاميركية.

وأكد شعيتو: نحن امام خريطة جديدة يبدو ان الولايات المتحدة استفادت من كل هذا التشنج وورطت الاوروبيين بأزمة سياسية داخلية كبيرة ستقطف الولايات المتحدة ثمارها والحوار اليوم بين روسيا واميركا قد يكون بداية لذلك.