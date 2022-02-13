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بالفيدو.. تفجير عبوة كانت معدة لاستهداف ارتال لوجستية أميركية بالعراق

الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

تم تفجير عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف الارتال اللوجستية الامريكية، بعد قطع مؤقت للطريق الدولي من جهة الناصرية البطحاء.

العالم-العراق

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، احباط محاولة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى واثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

وأشارت الخلية إلى أنه "تم تفكيك احدهما موقعيا وتفجير الاخرى تحت السيطرة من قبل خبير المتفجرات".

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بالفيدو.. تفجير عبوة كانت معدة لاستهداف ارتال لوجستية أميركية بالعراق