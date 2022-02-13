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البنتاغون ينفي انتهاك غواصة له مياه روسيا الإقليمية

البنتاغون ينفي انتهاك غواصة له مياه روسيا الإقليمية
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

نفى كارل راينس المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ أن تكون غواصة تابعة للبحرية الأمريكية اخترقت المياه الإقليمية لروسيا قرب جزر الكوريل أمس السبت.

العالم - الأميركيتان

ونقلت وكالة "تاس" عن كارل راينس المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، قوله إن "المزاعم الروسية بشأن تنفيذنا عمليات في مياهها الاقليمية غير صحيحة".

ورفض المتحدث الإفصاح عن الموقع الدقيق للغواصات الأمريكية في المنطقة، مكتفيا بالقول: "ننفذ التحليقات والعمليات البحرية ونعمل بطريقة آمنة في المياه الدولية".

وفي وقت سابق أمس السبت أعلنت روسيا أن إحدى سفنها الحربية استخدمت "أساليب مناسبة" بهدف إجبار غواصة أمريكية على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد في المحيط الهادئ.

وسلمت وزارة الدفاع الروسية مذكرة احتجاج للملحق العسكري الأمريكي على خلفية الحادث، مطالبة بأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم اختراق سفنها الحربية مياه روسيا في المستقبل.

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البنتاغون ينفي انتهاك غواصة له مياه روسيا الإقليمية

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