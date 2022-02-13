اتصال بايدن-بوتين اقنع الاخير بعدم رغبة اميركا دخول اوكرانيا للناتو

العالم - خاص بالعالم

وقال مصطفى في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" إن الاتصال بين بايدن وبوتين يبدو انه اقنع بوتين ان الولايات المتحدة الاميركية وحلف الناتو ليس له رغبة ان تدخل اوكرانيا لتكون عضوا في الناتو، وهذا مهم جدا لان حلف وارسو انفض عام 1997 وان 14 دولة من حلف وارسو اصبحوا اعضاء في حلف الناتو فبالتالي هذا يثير قلقا لدى بوتين، وخاصة ان روسيا حاولت منذ 25 سنة ان تكون عضوا في الناتو وفي الاتحاد الاوروبي وهذا تم رفضه، الامر الذي جعل بوتين يحس بإنعزال وبوجود تصعيد خطير جدا.

واضاف: وأتصور ان اهم شيء في هذه النقطة ان تصبح اوكرانيا محايدة كفنلندا وسويسرا وغيرها بدون جيش ولا تنحاز الى حلف عسكري في العالم، واعتقد ان هناك طمأنة في هذا المجال.

وتابع مصطفى: ولكن هناك 100 الف جندي روسي على الحدود الشرقية لاوكرانيا وهذا خطر، فالموضوع اتصور انه تم حله الى حد ما سياسيا وسيكون هناك صفقة تفاهم لان اوكرانيا وضعها حاليا بالنسبة للناتو هي ليست حليف ولكن متعادلة ولديها اتفاق ودي مع الناتو ولكن ليس هناك اتفاق رسمي بأنها عضوا في الناتو، فالخوف انها تكون عضوا في الناتو سيؤثر على حدود روسيا مباشرة.