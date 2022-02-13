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دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88 بمشاهد تجمع بين التمثيل والواقع

دريد لحام يحتفل بعيد ميلاده الـ88 بمشاهد تجمع بين التمثيل والواقع
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

احتفل الفنان السوري، دريد لحام، ببلوغه 88 عاما، الذي يصادف يوم 31 يناير/ كانون الثاني.‏

العالم - منوعات

ونشر لحام عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو ينقسم إلى أكثر من لقطة، وذلك أثناء تصويره أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "قيد الحب".

وكان أول هذه اللقطات في الفيديو وجود طاقم المسلسل حول دريد لحام وهم يحتفلون بعيد ميلاد الشخصية التي يجسدها ضمن أحد مشاهد المسلسل.

لكن فوجئ لحام بعد انتهاء تصوير المشهد باحتفال زملائه وكذلك حضور عائلته للاحتفال معه في المكان نفسه، بحسب الفيديو الذي نشرته شركة "إيمار الشام" عبر حسابها على "فيسبوك"

وقالت دينا ابنة دريد لحام إنه كان يستبعد الاحتفال بعيد ميلاده بسبب انشغاله بتصوير المسلسل، وهو ما جعل أسرتها تقرر الاحتفال معه في استوديو التصوير.

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