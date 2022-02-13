قاووق: حزب الله حريص على فعالية واستمرارية جلسات الحكومة

العالم - لبنان

وخلال لقاء سياسي أقامه حزب الله في حسينية بلدة الشهابية الجنوبية مع عدد من الفعاليات والأهالي، أشار إلى أن بعض المسؤولين في لبنان أسرى عقدة استرضاء السعودية على حساب كراماتهم والكرامة الوطنية، ونحن لا نعاني من أي عقد استرضاء لأحد.

وأضاف "أمام الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون ليس مقبولاً أن تتضمن الموازنة أي بنود تمس جيوب المواطنين وتزيد من فقرهم".

إلى ذلك، اعتبر الشيخ قاووق أن قضية البحرين هي قضية شعب مظلوم مقهور يتعرض للقمع والتهميش والتمييز، وتُنزع الجنسية من أبناء البلد الأصيلين وتُمنح للأجانب والغرباء، كما أن النظام البحريني يمارس سياسة الإنبطاح مع العدو والتشدد والقمع مع أبناء البلد.