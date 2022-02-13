الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢
١١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بن غفير يمعن في استقزاز الفلسطينين ويفتتح مكتبه في حي الشيخ جراح

بن غفير يمعن في استقزاز الفلسطينين ويفتتح مكتبه في حي الشيخ جراح
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

قرر عضو الكنيست المتطرف، ايتمار بن غفير، اليوم الأحد 13/2/2022، افتتاح مكتبه البرلماني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في تطور غير مسبوق.

العالم - الاحتلال

ويعرف عن بن غفير تاريخه الأسود، والقضايا المتهم بها، وحقده وكره الشديد للفلسطينيين، حيث يقوم باستمرار بجولات في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت عن نوايا بن غفير فتح مكتب له مجددا في حيّ الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأشارت، إلى أن ذلك يأتي بعد تسعة أشهر من إقامته لمكتب تابع له في الشيخ جراح، مما أدى لغضب كبير من قبل الأهالي قبل معركة سيف القدس، واضطر "بن غفير" لإغلاق مكتبه في ذلك الوقت.

وبحسب الصحيفة، فإن "بن غفير" رئيس حزب "القوة اليهودية" سيقيم بعثته البرلمانية في منزل للمستوطنين بالشيخ جراح.

وقال عضو الكنيست إنه سيبقى هناك حتى يصدر قرار بوضع حراسة دائمة على المنزل، حيث قام شبان فلسطينيون بإلقاء زجاجات حارقة تجاه المنزل يوم أمس مما أدى لاشتعال النيران بداخله مما تسبب بأضرار كبيرة.

وأردفت "يديعوت أحرونوت"، أنه في المرة الماضية التي قرر خلالها "بن غفير" فتح مكتب له في الشيخ جراح، تم إغلاق المكتب بعد عدة أيام بعد التوصل لاتفاق بإبقاء عناصر من شرطة الاحتلال في المكان حتى نهاية شهر رمضان.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح

لليوم الثاني.. المتطرف بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش

شاهد..الفلسطينيون يتصدون لمحاولة اعتداء الارهابي بن غفير على الأسير أبو هواش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. كيف أصبح عماد مغنية الهدف رقم واحد علی لائحة 'اسرائيل'

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 148 وفاة جديدة بكورونا

'الموساد' يقدم عربونه لأنقرة ويكشف عن تعاونه مع المخابرات التركية

في ذكرى 14 فبراير: جمعيات بحرينية معارضة تدعو للاستجابة الى المطالب الجماهيرية

السعودية تنقل 4% من أسهم 'أرامكو' للصندوق السيادي

شاهد: واشنطن تدعم الامارات بمقاتلات اف_22 اميركية