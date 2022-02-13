بن غفير يمعن في استقزاز الفلسطينين ويفتتح مكتبه في حي الشيخ جراح

العالم - الاحتلال

ويعرف عن بن غفير تاريخه الأسود، والقضايا المتهم بها، وحقده وكره الشديد للفلسطينيين، حيث يقوم باستمرار بجولات في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت عن نوايا بن غفير فتح مكتب له مجددا في حيّ الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأشارت، إلى أن ذلك يأتي بعد تسعة أشهر من إقامته لمكتب تابع له في الشيخ جراح، مما أدى لغضب كبير من قبل الأهالي قبل معركة سيف القدس، واضطر "بن غفير" لإغلاق مكتبه في ذلك الوقت.

وبحسب الصحيفة، فإن "بن غفير" رئيس حزب "القوة اليهودية" سيقيم بعثته البرلمانية في منزل للمستوطنين بالشيخ جراح.

وقال عضو الكنيست إنه سيبقى هناك حتى يصدر قرار بوضع حراسة دائمة على المنزل، حيث قام شبان فلسطينيون بإلقاء زجاجات حارقة تجاه المنزل يوم أمس مما أدى لاشتعال النيران بداخله مما تسبب بأضرار كبيرة.

وأردفت "يديعوت أحرونوت"، أنه في المرة الماضية التي قرر خلالها "بن غفير" فتح مكتب له في الشيخ جراح، تم إغلاق المكتب بعد عدة أيام بعد التوصل لاتفاق بإبقاء عناصر من شرطة الاحتلال في المكان حتى نهاية شهر رمضان.