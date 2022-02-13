السعودية تنقل 4% من أسهم 'أرامكو' للصندوق السيادي

العالم - السعودية

وقال إبن سلمان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنّ "نقل هذه الأسهم جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وأضاف: إنّ نقل الأسهم "يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال (نحو تريليون و70 مليار دولار) بنهاية عام 2025".

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري "إن (هذه العملية) تدعم التوقعات الخاصة بتدبير صندوق الاستثمارات العامة للأموال دوليا، بما في ذلك السندات، ويمكن أن تدعم المضي في بيع أسهم لأرامكو في المستقبل".

وقالت أرامكو السعودية في بيان ان "عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفا فيها، ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل".

وسبق أن أثار مسؤولون سعوديون احتمال بيع أسهم أرامكو. ولم يعلق صندوق الاستثمارات العامة.

وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان العام الماضي إن أرامكو السعودية ربما تدرس بيع المزيد من الأسهم إذا كانت ظروف السوق مناسبة، في حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في الآونة الأخيرة أن المملكة ربما تستهدف بيع حصة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار.

تأتي عملية نقل الأسهم بعد أن أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي أنباء عن خطط سعودية لإدراج مزيد من أسهم عملاق النفط "أرامكو" في البورصة، ونقلت الصحيفة عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على استراتيجية الشركة أن الشركة تطمح إلى بيع حصة بقيمة 50 مليار دولار، أي ما يضاهي 2.5% من أسهمها وفق التقييمات الحالية.