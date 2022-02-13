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الرئيس التونسي يعزز سلطته على القضاء بإصدار مرسوم يسمح بعزل القضاة أو الاعتراض على ترقيتهم بما يساعده في إحكام قبضته على الحكم

الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

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