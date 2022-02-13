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روسیا
ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس التونسي يعزز سلطته على القضاء بإصدار مرسوم يسمح بعزل القضاة أو الاعتراض على ترقيتهم بما يساعده في إحكام قبضته على الحكم
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية
رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان: الزيارات لـ"إسرائيل" لأغراض التعاون الأمني والاستخباراتي لا لأسباب سياسية
ا ف ب: الكرملين يؤكد أن بوتين وبايدن اتفقا على "مواصلة" الحوار
ا ف ب: الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت "ذروتها" بعد الاتصال بين بايدن وبوتين
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال عند الجدار الفاصل في بلدة العرقة غرب جنين في الضفة الغربية
رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان: الجيش يترك الساحة السياسية إذا جرت انتخابات او توافق وطني في البلاد
رئيس مجلس السيادة في السودان البرهان: الحوار المستقبلي لابد أن يشمل كل القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير
أ ف ب: مسؤول أميركي يعلن أن لا "تغيير أساسيا" في الموقف بعد مكالمة بايدن وبوتين
مراسل العالم: مقتل 4 عناصر من قسد بغارة لمسيّرة تركية استهدفت سيارة عسكرية كانت تقلهم على طريق مدينة الدرباسية شمال الحسكة في سورية
الرئيس التونسي يعزز سلطته على القضاء بإصدار مرسوم يسمح بعزل القضاة أو الاعتراض على ترقيتهم بما يساعده في إحكام قبضته على الحكم
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش
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