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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 148 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 148 وفاة جديدة بكورونا
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 148حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد الى 133 الف و 718 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 25 الفا و 812 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و 806 الف 265 اشخاص.

وأضافت أن 3 الاف و 374 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 298 الفا و 727 شخصا لغاية الآن.

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