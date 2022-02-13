إيران.. إزاحة الستار عن 10 منظومات دفاعية مطورة

العالم - ايران

وتشمل المنظومات الدفاعية التي ازيح الستار عنها أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية بعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.

وفي تصريح له خلال المراسم قال وزير الدفاع: ان أحد العناصر الفعالة في تعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة هو استخدام أنظمة ومنتجات ومعدات ذات كفاءة للتعامل مع تهديدات العدو ، خاصة في المجال القتالي، لذا فإن التغييرات في ساحة المعركة تتطلب أدوات مناسبة للرد على ذلك حيث من الضروري توفير أسس تطوير القدرات العسكرية من أجل حماية الوطن والشعب.

وأضاف، بفضل الجهود المبذولة في هذه المنظمة، تم اليوم تحقيق توجه "طلقة واحدة هدف واحد" والاشتباك العملي على مسافة أبعد في هذه المنظومات المنتجة.