العراق، ماراثون تشكيل الحكومة القادمة..والإمارات تحتمي بالولايات المتحدة أمام الهجمات اليمنية

العالم - بانوراما

وتم استبعاده من الترشيح على خلفية اتهامات بالفساد عندما كان وزيرا للمالية، فيما اعتبر زيباري القرار بأنه مبيت ومسيس.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان الولايات المتحدة إرسال مقاتلات من طراز إف-22 الى إحدى القواعد العسكرية في دولة الإمارات، وقالت إن هذه الخطوة تأتي في اطار إبداء الدعم لأبوظبي أمام الهجمات اليمنية.

وشككت أوساط عسكرية في جدوى الدعم الأميركي، ورأت أن واشنطن ترمي الى إطالة أمد الحرب في اليمن لبيع المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.