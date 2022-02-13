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تشاهدون الليلة في بانوراما..

العراق، ماراثون تشكيل الحكومة القادمة..والإمارات تحتمي بالولايات المتحدة أمام الهجمات اليمنية

العراق، ماراثون تشكيل الحكومة القادمة..والإمارات تحتمي بالولايات المتحدة أمام الهجمات اليمنية
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

العالم - بانوراما

وتم استبعاده من الترشيح على خلفية اتهامات بالفساد عندما كان وزيرا للمالية، فيما اعتبر زيباري القرار بأنه مبيت ومسيس.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان الولايات المتحدة إرسال مقاتلات من طراز إف-22 الى إحدى القواعد العسكرية في دولة الإمارات، وقالت إن هذه الخطوة تأتي في اطار إبداء الدعم لأبوظبي أمام الهجمات اليمنية.

وشككت أوساط عسكرية في جدوى الدعم الأميركي، ورأت أن واشنطن ترمي الى إطالة أمد الحرب في اليمن لبيع المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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