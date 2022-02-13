أميرعبداللهيان يتسقبل في طهران وزير خارجية جمهورية مالي

العالم - إيران

وكان جيوب قد قال في لقاء وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني "محمد علی زلفي كل": إننا نعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية نموذجاً جيداً لنا لأنها وصلت لمكانة رفيعة رغم فرض الحظر عليها ومواجهة الأعداء، ونرغب بالاستفادة من تجارب إيران في تطوير العلم والتكنولوجيا.

وكان أمير عبداللهيان قد أكد قبل نحو 3 أسابيع وخلال لقاء مع وزير خارجية توغو والوفد المرافق له الإرادة الجادة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية والتنمية الشاملة للعلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع تلك الدول.