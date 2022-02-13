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أميرعبداللهيان يتسقبل في طهران وزير خارجية جمهورية مالي

أميرعبداللهيان يتسقبل في طهران وزير خارجية جمهورية مالي
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

إستقبل وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان اليوم الأحد في طهران وزير خارجية جمهورية مالي عبدالله جيوب وأجرى معه جولة محادثات.

العالم - إيران

وكان جيوب قد قال في لقاء وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني "محمد علی زلفي كل": إننا نعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية نموذجاً جيداً لنا لأنها وصلت لمكانة رفيعة رغم فرض الحظر عليها ومواجهة الأعداء، ونرغب بالاستفادة من تجارب إيران في تطوير العلم والتكنولوجيا.

وكان أمير عبداللهيان قد أكد قبل نحو 3 أسابيع وخلال لقاء مع وزير خارجية توغو والوفد المرافق له الإرادة الجادة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية والتنمية الشاملة للعلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع تلك الدول.

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