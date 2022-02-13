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إيرج مسجدي يعزي العراق برحيل بطريرك الكنيسة الشرقية

إيرج مسجدي يعزي العراق برحيل بطريرك الكنيسة الشرقية
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

عزّى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق إيرج مسجدي، برحيل بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة البطريرك مار أدي الثاني.

العالم - إيران

وفي رسالة تعزية تقدمت سفارة الجمهورية الإسلامية في العراق بالتعازي للكنيسة الشرقية القديمة في العراق ولعموم المسيحيين بفقدان بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة البطريرك مار أدي الثاني.

وكشفت وسائل إعلام عراقية محلية، عن وفاة العالم مار إدي الثاني بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق عن عمر يناهز 71عاما.

وانتخب مار أدي الثاني (مولود في العراق عام 1950) كثاني بطريرك للكنيسة على كرسي سلوقية-قطيسفون في بغداد عام 1970 بعد وفاة الكاثوليكوس البطريرك مار توما درمو عام 1969. وكرّس البطريرك في احتفال في شباط 1972 في كاتدرائية مار زيا في بغداد.

والكنيسة الشرقية القديمة هي كنيسة مسيحية سريانية شرقية وتعتبر عقائديا امتداد لكنيسة المشرق التاريخية أو الكنيسة النسطورية ومقرها في بغداد.

فيما يلي نص التعزية:

تتقدم سفارة الجمهورية الإسلامية في العراق بالتعازي للكنيسة الشرقية القديمة في العراق ولعموم المسيحيين بفقدان قامة روحية وبطريرك مميز البطريرك مار أدي الثاني، بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم. إننا ننظر الى الآباء والكهنة نظرة أخوية ملؤها المحبة والسلام، ونسأل الله الرحمة لروحه الطاهرة.

سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق

إيرج مسجدي

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