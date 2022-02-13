"دا أفغانستان" يصدر بيانا بشأن وضع أمريكا يدها على أصول المركزي الأفغاني

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وفي بيانه، قال البنك: "بنك دا أفغانستان (DAB) باعتباره البنك المركزي لأفغانستان، وهو المسؤول عن الحفاظ على النقد الأجنبي الدولي وإدارة احتياطيات الدولة وفقا للقانون، قرأ محتوى الأمر التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية (USA)، جو بايدن، بشأن احتياطيات العملات الأجنبية في DAB المحتفظ بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق بذلك، يعبر عن النقاط التالية:

1. أهداف احتياطيات العملات الأجنبية: وفقا للقانون واللوائح ذات الصلة، تستخدم احتياطيات العملات الأجنبية في أفغانستان لتنفيذ السياسة النقدية وتسهيل التجارة الدولية وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي.

2. ملكية احتياطيات العملات الأجنبية: المالكون الحقيقيون لهذه الاحتياطيات هم شعب أفغانستان..هذه الاحتياطيات لم تكن وليست ملكً للحكومات والأحزاب والجماعات ولا يتم استخدامها أبدًا وفقا لطلبها وقراراتها.

3. إدارة احتياطيات العملات الأجنبية: بالنظر إلى الأهداف المحددة، تدار احتياطيات العملات الأجنبية في أفغانستان على أساس الممارسات الدولية. تتم مراقبة حالة هذه الاحتياطيات بانتظام وبدقة من قبل DAB..يتم استثمار جزء معين من هذه الاحتياطيات في الولايات المتحدة وفقًا للقواعد المقبولة لتكون آمنة ومتاحة لـDAB لتحقيق الأهداف المحددة".

وأضاف البيان: لذلك، يعتبر DAB القرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية بشأن حظر احتياطيات العملات الأجنبية وتخصيصها لأغراض غير ذات صلة، ظلما لشعب أفغانستان، ولن تقبل أبدا إذا تم دفع احتياطي العملات الأجنبية لأفغانستان تحت اسم التعويض أو المساعدة الإنسانية للآخرين والرغبات، ونطالب بعكس القرار والإفراج عن جميع احتياطيات العملات الأجنبية في أفغانستان".

وحث الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي اليوم الإدارة الأمريكية على إعادة أصول بلاده، مضيفا: "الاحتفاظ بأموال أفغانستان بأي اسم أمر غير عادل وظالم. هذه الأموال ملك لشعب أفغانستان ... أناشد الرئيس جو بايدن لإعادة الأموال إلى شعب أفغانستان".

وبعد خروج قواتها من أفغانستان في أغسطس 2021، جمدت الولايات المتحدة أكثر من 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على أمر تنفيذي يقضي بتجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.

وأشار مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إلى أن إدارة بايدن تعتزم "تسهيل الوصول" إلى 3.5 مليار دولار أو أقل بقليل من هذا المبلغ بغية استخدامه "لفائدة الشعب الأفغاني ومستقبل أفغانستان"، دون منح حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في البلاد الوصول إليها.