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الأمن العراقي يقبض على 8 إرهابيين في عدة محافظات

الأمن العراقي يقبض على 8 إرهابيين في عدة محافظات
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

ألقى الأمن العراقي القبض على 8 إرهابيين إثر عدة عمليات أمنية في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل والسليمانية العراقية.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول قوله في بيان اليوم: “نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين أسفرتا عن إلقاء القبض على 6 من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف البيان إن القوات الأمنية نصبت في عملية منفصلة كميناً محكماً في محافظة بابل أسفر عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي متخف بين المواطنين كما تم إلقاء القبض على أحد إرهابيي “داعش” في محافظة السليمانية.

يذكر أن القوات العراقية ألقت القبض أمس على إرهابي مسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان شرق البلاد.

من جهة أخرى أوضح رسول في بيان آخر أن قيادة عمليات البصرة تمكنت إثر عمليات التفتيش الواسعة التي أطلقتها أمس بإسناد طيران الجيش من إلقاء القبض على 6 مسلحين مطلوبين إضافة إلى ضبط أسلحة متعددة.

وكان قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي أعلن أمس انطلاق عملية تفتيش واسعة في المحافظة متوعدا باعتقال جميع تجار المخدرات.

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