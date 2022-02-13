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نمو التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان بنسبة 40%

نمو التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان بنسبة 40%
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط "علي نجفي" عن نمو حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بنسبة 40 بالمائة.

العالم - إيران

وقال "نجفي" في تصريح لوكالة "إرنا" اليوم الأحد إن حجم التبادل التجاري بين إيران وعمان بلغ مليار دولار منذ بداية العام الإيراني الجديد (21 مارس 2021) وسيصل إلى حوالي مليار و 200 مليون دولار حتى نهاية العام.

وأشار إلى عمق العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان معربا عن أمله لتزايد حجم العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إبرام اتفاقية التعريفة التفضيلية وتنظيم وتعزيز النقل البحري بينهما.

وأضاف: يمكن للشركات الإيرانية الاستثمار في سلطنة عمان في قطاعات الصناعة والتعدين والأسماك والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في إطار رؤية "عُمان 2040".

وأشار إلى أن السياحة من المجالات المهمة التي تفسح المجال أمام توطید العلاقات بين البلدین، مشددا على ضرورة تعزيز وتوسيع نشاط الشركات العاملة في مجال السياحة وخاصة السياحة الصحية.

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