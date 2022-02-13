قرارات الرئيس سعيّد تثير حفيظة مواقع التواصل التونسية

العالم - تونس

يبدو ان الرئيس التونسي قيس سعيد مُصِرّ على اكمال عملية التغييرات التي يجريها في مؤسسات الدولة، فبعد حل البرلمان واجراء تعيينات في مؤسسات عديدة، اعلن حل مجلس القضاء الاعلى في البلاد في خطوة اثارت انتقادات وغضبا لدى التونسيين.

وشهدت مواقع التواصل، تعليقات كثيرة وتفاعلاً واسعاً بعد اعلان سعيد حل مجلس القضاء.

وكتب "رمزي":"على مدار أكثر من عام، لم نَرَ رئيس تونس قيس سعيد يفتتح مصنعا، ولا يدشن منشأة تجارية، ولا يضع حجر أساس لمستشفى أو جامعة، كل إنجازاته اليومية إما في تهديد معارض أو توزيع اتهامات بالفساد أو قرارات بحل برلمان أو حل مجلس القضاء أو سجن معارضين أو حظر مسيرات شعبية أو طلب معونة أجنبية.

وعلق "مياح العنزي" ساخراً:"وعد الرئيس التونسي قيس سعيد انه لن يتدخل في القضاء. وحتى يثبت انه اوفى بوعده، حل مجلس القضاء من اصله حتى لا يتدخل فيه".

اما "لخضر مسماري" فدافع عن خطوة الرئيس التونسي مغرداً:"لست مختصا ولكن إقدام قيس سعيد على حل مجلس القضاء ما هو إلا القضاء على موروث من النظام السابق يستدعي حله".