حماس تحذر الإحتلال عبر مصر: ما يجري في الشيخ جراح لاسكوت عنه

العالم - فلسطين

ونقلت قناة الميادين عن مصادر لم تسمها أنّ "حماس" أبلغت المصريين أنّ ما يجري في الشيخ جراح "تصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه"، وأنّ حكومة الاحتلال "تلعب بالنار من جديد".

ووفق المصادر فإنّ حركة "حماس" أكّدت أنّ إخلاء الفلسطينيين من حيّ الشيخ جراح "خط أحمر معروف كيف ترد المقاومة عليه".

ومنذ ليل أمس، يسود التوتر في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وسط اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على أهالي الحي والمقدسيين المتواجدين في المكان.

وهاجمت قوات الاحتلال المقدسيين في منطقة الشيخ جراح عدة مرات بالضرب والدفع، فيما قام المستوطنون باستفزاز الأهالي بتوجيه الشتائم المتواصلة ضدهم.

ورداً على اعتداءات المستوطنين، نُفّذت عملية دهس أدّت إلى إصابة مستوطن بجروح في الحي.