العالم - العراق

وقالت الخلية بحسب السومرية نيوز، إنه "بعد الضربات الموجعة التي نفذتها القطعات الأمنية وبإسناد جوي لاستهداف أوكار الإرهابيين في المناطق الوعرة والنائية، تحاول العصابات الإرهابية إيجاد ملاذات آمنة لها في الوديان ومناطق أخرى واهمة إنها ستكون بعيدة عن أعين أبطالنا، حيث نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ووفقاً لمعلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية دقيقة في وادي ازغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

وأضاف البيان، أن "الضربة أدت الى تدمير وكر مهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه الضربة".

وأشارت إلى أن "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في تعقب العناصر الإرهابية في مختلف المناطق، وستعمل على إنهاء تواجدها على أرض وادي الرافدين الذي يرفض ترابه أن يدنس من قبل أقدام الإرهاب النجسة. سنكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن .. النصر للشجعان دائماً وأبداً".