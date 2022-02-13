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صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار

صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن كيان الإحتلال والمغرب وقعا على صفقة عسكرية تقضي بشراء المملكة نظام دفاع جوي إسرائيلي تقدر قيمته بـ 500 مليون دولار.

العالم - الإحتلال

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية قد وقعت مع الحكومة المغربية اتفاقا يقضي ببيع نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار.

وأكدت أن الاتفاق تم توقيعه من قبل غاي بارليف، مدير مصنع الصواريخ، وشارون بيتون، مسؤول التسويق في الشركة لدول الخليج (الفارسي) والمغرب، وهي الصفقة التي وصفت بأنها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة الإسرائيلية.

وتشمل الصفقة نظام دفاع جوي متقدم من نوع "Barak 8"، وهي الصفقة التي جاءت على خلفية زيارة وزير حرب الإحتلال بيني غانتس، إلى العاصمة المغربية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وقال متحدث باسم وزارة حرب الإحتلال آنذاك، إن كيانه والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط حسب تعبيره، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما.

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