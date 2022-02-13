الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: الاصلاح السياسي في البحرين قد يطول لكن لا يمكن ايقافه

الشيخ قاسم: الاصلاح السياسي في البحرين قد يطول لكن لا يمكن ايقافه
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم خلال مراسم احياء الذكرى الـ11 للثورة البحرينية ان طريق الاصلاح السياسي في البحرين قد يطول لكن لا يملك احد القدرة لان يسده ولا يملك اعدائه القدرة ان يغلقوا بابه.

العالم- البحرين

واضاف الشيخ قاسم في خطاب في ذكرى الثورة البحرينية تحت شعار "متحدون على طريق النصر": الإيمان القاعدة الصلبة لتحمل مسؤولية الإصلاح والصبر على تكاليفها، وطريق الإصلاح قد يطول، ولكن لا يملك أحد أن يسدّه، ولا يملك أعدائه أن يغلقوا بابه، وقد تعبوا متاعبهم ولكن لا يَكبُر على نفوسٍ قام بنائها على الإيمان الذي لا يفارقها الصبر والصلابة.

واكد ان شعبنا شعب له إنسانيته وكرامته وعزته ودينه، وهو حريص على استرجاع حريته، كما أن له ضروراته وحاجاته ومطالبه البدنية والمادية.

واعتبر ان الحراك البحريني هو حراك فرضه الواقع السياسي والحقوقي العام من ديني ومدني واجتماعي وفردي ومعيشي وثقافي مترد ضاغط أوجدته السياسة الرسمية الجائرة.

واضاف إنّها أمنيات كاذبة أن يقعد الناس في بيوتهم وويستسلموا للواقع المهين وهم يتمنون النصر ويطمحون فيه انما عليهم أن يطلبوا النصر ويركضوا ورائه، ويلهثوا ورائه، ويعطوه ما استطاعوا حتّى يجدوه.

يتبع

روابط ذات صلة

الشیخ قاسم: ننتظر موعد الانتخابات ولسنا قلقين منها

الشيخ عيسى قاسم: الحرب العدوانية على اليمن حرب قذرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ قاسم: الاصلاح السياسي في البحرين قد يطول لكن لا يمكن ايقافه

شاهد بالفيديو.. من هوالمرشح الأوفر حظاً لرئاسة العراق بعداستبعادزيباري

بغداد تؤكد التعاون مع الفريق الدولي المعني بالتحقيق عن جرائم 'داعش'

صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار

مسؤولة دولية: مقتل أو إصابة مدني واحد كل ساعة في اليمن

إليك 'الحل السحري' للقضاء على 'الدوخة' عند الوقوف