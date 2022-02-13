الشيخ قاسم: الاصلاح السياسي في البحرين قد يطول لكن لا يمكن ايقافه

العالم- البحرين

واضاف الشيخ قاسم في خطاب في ذكرى الثورة البحرينية تحت شعار "متحدون على طريق النصر": الإيمان القاعدة الصلبة لتحمل مسؤولية الإصلاح والصبر على تكاليفها، وطريق الإصلاح قد يطول، ولكن لا يملك أحد أن يسدّه، ولا يملك أعدائه أن يغلقوا بابه، وقد تعبوا متاعبهم ولكن لا يَكبُر على نفوسٍ قام بنائها على الإيمان الذي لا يفارقها الصبر والصلابة.

واكد ان شعبنا شعب له إنسانيته وكرامته وعزته ودينه، وهو حريص على استرجاع حريته، كما أن له ضروراته وحاجاته ومطالبه البدنية والمادية.

واعتبر ان الحراك البحريني هو حراك فرضه الواقع السياسي والحقوقي العام من ديني ومدني واجتماعي وفردي ومعيشي وثقافي مترد ضاغط أوجدته السياسة الرسمية الجائرة.

واضاف إنّها أمنيات كاذبة أن يقعد الناس في بيوتهم وويستسلموا للواقع المهين وهم يتمنون النصر ويطمحون فيه انما عليهم أن يطلبوا النصر ويركضوا ورائه، ويلهثوا ورائه، ويعطوه ما استطاعوا حتّى يجدوه.

يتبع