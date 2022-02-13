إجبار رتل للاحتلال الأمريكي على التراجع في تل الذهب بالحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من قرية تل ذهب لـ سانا أن رتلاً مؤلفاً من 6 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة تابعة لمليشيا (قسد) حاولت المرور عبر القرية فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل وطردوه من المنطقة.

وبينت المصادر أن أهالي القرية رشقوا رتل الاحتلال الأمريكي بالحجارة ولاحقوه إلى أن غادر المنطقة.

وتشهد منطقة الجزيرة حالات متكررة لطرد الأهالي أرتالاً للاحتلال الأمريكي وإجبارها على التراجع بمساندة الجيش العربي السوري وذلك في إطار استمرار التحرك الشعبي الرافض لوجود أية قوة احتلال على الأراضي السورية.