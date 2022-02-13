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بمساندة حاجز للجيش السوري..

إجبار رتل للاحتلال الأمريكي على التراجع في تل الذهب بالحسكة

إجبار رتل للاحتلال الأمريكي على التراجع في تل الذهب بالحسكة
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصدى أهالي تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري لرتل عسكري للاحتلال الأمريكي وطردوه من محيط القرية.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من قرية تل ذهب لـ سانا أن رتلاً مؤلفاً من 6 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة تابعة لمليشيا (قسد) حاولت المرور عبر القرية فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل وطردوه من المنطقة.

وبينت المصادر أن أهالي القرية رشقوا رتل الاحتلال الأمريكي بالحجارة ولاحقوه إلى أن غادر المنطقة.

وتشهد منطقة الجزيرة حالات متكررة لطرد الأهالي أرتالاً للاحتلال الأمريكي وإجبارها على التراجع بمساندة الجيش العربي السوري وذلك في إطار استمرار التحرك الشعبي الرافض لوجود أية قوة احتلال على الأراضي السورية.

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بمساندة حاجز للجيش السوري.. إجبار رتل للاحتلال الأمريكي على التراجع في تل الذهب بالحسكة

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