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شرطة كربلاء تعلق على أنباء اصطياد طائرة مسيرة تحمل مخدرات

شرطة كربلاء تعلق على أنباء اصطياد طائرة مسيرة تحمل مخدرات
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

نفت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الاحد، ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبر بعنوان القوات الأمنية تصطاد طائرة مسيرة تحمل مخدرات في المحافظة.

العالم - العراق

وذكرت المديرية حسب "الفرات نيوز" انه :"في الوقت الذي نؤكد عدم تسجيل أي حالة من هذا ندعو وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والإلتزام في المهنية والموضوعية وعدم الاعتماد على الصفحات الوهمية والمصادر غير الرسمية وبث الشائعات".

واكدت "انها تتحفظ بحق الرد القانوني لهذه القناة أو اي قناة أو صفحة أو شخص يحاول الترويج الأخبار الكاذبة والاشاعات المغرضة التي تحاول النيل من القوات الأمنية وترويع المواطنين".

ومن أجل إيضاح الصورة المرفقة أكثر نضع أمام الرأي العام الحقيقة، اكدت المديرية، أن "الصورة تعود لعام 2016 وهو خبر نشرته قناة bbc وتحديداً في بريطانيا.

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