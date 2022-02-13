الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال محمد الفقي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق

اعتقال محمد الفقي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال مصدر عائلي اليوم الأحد إن عضو مجلس السيادة السوداني السابق محمد الفقي سليمان اعتقل بالقرب من منزله.

العالم ـ السودان

وحسب وكالة رويترز، يأتي اعتقاله بعد اعتقال سياسيين آخرين الأسبوع الماضي.

ونفذ سلطات الانقلاب العسكري في السودان، حملة اعتقالات جديدة في صفوف مناهضي الانقلاب، بالتركيز على أعضاء لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، بذريعة وجود تجاوزات مالية وإدارية في عمل اللجنة.

وشملت عملية الاعتقالات حتى الآن كلاً من خالد عمر يوسف، مقرر اللجنة وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، ولم تذكر السلطات أسباب توقيفه حتى الآن، كما اعتقلت السلطات، أحد أبرز أعضاء اللجنة وجدي صالح، والأمين العام الطيب عثمان، وقيدت ضدهما بلاغاً بخيانة الأمانة، كما شملت الاعتقالات 4 موظفين آخرين، بدرجات أقل.

روابط ذات صلة

البرهان: فولكر وسيط ولا يحق له تقديم مبادرات

'دقلو' يؤكد أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كمدخل أساس لحل الخلافات

حكومة السودان تطلع الاتحاد الإفريقي على جهود إقامة حوار وطني

"حميدتي" يدعو لحل أزمة السودان بالتوافق على خارطة طريق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تالق للاعبات السوريات ضمن صفوف المنتخب الوطني للتايكواندو

شرطة كربلاء تعلق على أنباء اصطياد طائرة مسيرة تحمل مخدرات

البنتاغون: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات استباقية ضد روسيا بسبب أوكرانيا

تشاهدون الليلة في بانوراما.. العراق، ماراثون تشكيل الحكومة القادمة..والإمارات تحتمي بالولايات المتحدة أمام الهجمات اليمنية

برنامج الغذاء العالمي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضاعف حدة الجوع في اليمن

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-02-2022