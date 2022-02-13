اعتقال محمد الفقي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق

العالم ـ السودان

وحسب وكالة رويترز، يأتي اعتقاله بعد اعتقال سياسيين آخرين الأسبوع الماضي.

ونفذ سلطات الانقلاب العسكري في السودان، حملة اعتقالات جديدة في صفوف مناهضي الانقلاب، بالتركيز على أعضاء لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، بذريعة وجود تجاوزات مالية وإدارية في عمل اللجنة.

وشملت عملية الاعتقالات حتى الآن كلاً من خالد عمر يوسف، مقرر اللجنة وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، ولم تذكر السلطات أسباب توقيفه حتى الآن، كما اعتقلت السلطات، أحد أبرز أعضاء اللجنة وجدي صالح، والأمين العام الطيب عثمان، وقيدت ضدهما بلاغاً بخيانة الأمانة، كما شملت الاعتقالات 4 موظفين آخرين، بدرجات أقل.