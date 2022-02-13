انطلاق حملة'الحياة حق'دعماً للأسری المرضی في سجون الاحتلال

العالم - مراسلون

دق الأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي جدران الخزان، فلبى الفلسطينينون النداء حيث نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الأسيرة مؤتمراً اعلنت فيه عن انطلاق حملة "الحياة حق" وذلك دعما للأسرى لاسيما المرضى الذين يتعمد الاحتلال قتلهم بإهمال علاجهم.

وقال مسؤول لجنة الأسری في حركة فتح، نشأت الوحيدي لقناة العالم:"اليوم نطلق حملة "الحياة حق" وهي تأتي في اطار البرنامج النضالي الذي تخوضه الحركة الوطنية الاسيرة التي قدمت 227 من الشهداء وهنا نسلط الضوء علی الاسری المرضی".

وقال المتحدث الاعلامي لجمعية حسام للأسری والمحررين، موفق حميد، لقناة العالم:"رسالتنا الی اسرانا داخل السجون الاسرائيلية اننا نقف معكم في جميع خطواتكم الاسنادية من أجل اعادة الحقوق التي تم سحبها من قبل ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية".

المؤتمر أعلن عن سلسلة فعاليات جماهيرية سيتم تنظيمها في غزة والضفة والشتات وذلك للفت أنظار العالم لقضية الاسرى لاسيما في ظل تراجع دور المؤسسات الدولية.

وقال ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لجنة الاسری للقوی الوطنية والاسلامية، ياسر مزهر:"لدينا أسری مرضی داخل السجون لايقدم لهم أي علاج. ناشدنا كل المؤسسات الدولية وعلی رأسهم لجنة الصليب الاحمر، التي أصبحنا علی يقين تام ان هذه المؤسسات شريكة في قتل واعدام أسرانا الابطال داخل سجون الاحتلال".

خمسة الاف اسير فلسطيني يناضلون من أجل الحياة والحرية منهم ٧٠٠ أسير مريض بينما يحتاج نحو ٣٠٠ اسير الی عمليات جراحية عاجلة لانقاذ حياتهم.

قضية الاسری حاضرة رغم غيابهم وثائرة رغم قيدهم؛ فبملعقة استطاعوا ان يقلبوا المعادلة ومازالوا قادرين علی الصمود ولكنهم يزدادوا ثباتاً بالالتفاف الشعبي حول قضيتهم.