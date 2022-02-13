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البعثة الأممية في السودان: اختتام المرحلة الأولى من المشاورات حول العملية السياسية

البعثة الأممية في السودان: اختتام المرحلة الأولى من المشاورات حول العملية السياسية
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت البعثة الأممية في السودان اختتام المرحلة الأولى من المشاورات لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية وكشفت عن لقاء فريق البعثة (يونيتامس) بأكثر من 35 جهة وتجمع.

العالم ـ السودان

وقالت البعثة في بيان، إنه بعد شهر كامل من الاجتماعات شبه اليومية مع قائمة واسعة ومتنوعة من ممثلي المجموعات السودانية، والتي تضمنت منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، ولجان المقاومة، والأحزاب السياسية، اختُتمت المرحلة الأولى من المشاورات من أجل عملية سياسية للسودان التي أطلقتها بعثة اليونيتامس في الثامن من يناير الماضي.

كما قال الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتيس "كانت عملية المشاورات قيّمة في السماح لنا بالاستماع إلى مجموعة من وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب على الأزمة السياسية الحالية".

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" كانت أطلقت مطلع الشهر الماضي، مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين في البلاد، بغية الخروج بمقترحات لحل الأزمة التي تلف السودان منذ أشهر.

وقد أجرى فولكر لهذا الهدف سلسلة مشاورات ولقاءات مكثفة مع أطراف عدة من المكون المدني والعسكري على السواء دون أن يتوصل حتى الآن إلى حل.

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البعثة الأممية في السودان: اختتام المرحلة الأولى من المشاورات حول العملية السياسية

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