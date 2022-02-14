دول الشمال الأفريقي والملفات الشائكة

العالم - المغاربية

في الجزء الأول قالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الرئيس قيس سعيد يعتبر معركة القضاء بانها أم القضايا الحالية في البلاد. وأضافت ان الرئيس يهدف بذلك الى محاربة الفساد والقضاة المرتشين في القضاء التونسي.

الزميلة منيرة شريفي اضافت ان الرئيس قيس سعيد سيمضي قدما في هذا المسار وانه اختار ان يواجه قطاعا قويا جدا ومعروف بتلاحمه ومعروف بتضامنه مع بعضه.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان الجزائر استقلت وزنها داخل الاتحاد الافريقي ووزنها التاريخي. مؤكدا ان اغلب الدول الافريقية استفادت من الثورة الجزائرية من خلال تدريب الثورة للعديد من الزعماء الافارقة. مضيفا ان الجزائر لها باع طويل في حركات التحرر الافريقية.

وفي الجزء الثاني قال ضيف الحلقة مدير المركز العربي للدراسات الدكتور رياض الصيداوي ان الغاء عضوية "إسرائيل" كمراقب في الاتحاد الافريقي هو انتصار مبين ويجب ان يفتخر به المسلمون والعرب.

واضاف ان هذه الخطوة تعتبر انتصارا في محاربة الاستعمار والسيادة الوطنية مشيرا الى ان قرار دخول "اسرائيل" في الاتحاد الافريقي بصفة مراقب كان قرارا نتيجة غفلة من سكرتير المنظمة لكن الجزائر تصدت لتجميد هذا القرار وبالنهاية ادى تصدي الجزائر الى كنس وطرد المحتل من المنظمة الافريقية.

الدكتور رياض الصيداوي اكد ان الجزائر تسعى دائما الى نشر ثقافة محاربة الاستعمار ودعم حركات التحرر الوطنية.

من جهته قال الناشط السياسي ياسين مقراني ان الغاء عضوية "إسرائيل" كمراقب في الاتحاد الافريقي هو انتصار لمن يريد ان يعيش بأمان وحرية ونزاهة.

وأضاف انه في الوقت الذي تحركت فيه الجزائر لالغاء عضوية "اسرائيل" من الاتحاد الافريقي شاهدنا ان بعض الدول لم تسجل حتى تحفظا على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الذي اتخذ القرار منفردا. واكد ان الدول الافريقية لا تريد ان يبقى هذا الكيان الغاصب في القارة الافريقية. مشيرا الى ان الكثير من الدول الافريقية عانت من ويلات الاستعمار ولا تريد عودة الاستعمار الى القارة السمراء.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6042393

https://www.alalam.ir/news/6042383/