الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

دول الشمال الأفريقي والملفات الشائكة

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي في جزئيه الأول والثاني الى معركة القضاء في تونس ونجاح الجزائر في تعليق عضوية الاحتلال في الاتحاد الافريقي وخطر الآبار العشوائية في المغرب والتنوع العرقي في الجنوب الليبي واعادة ملف الحوار الى الواجهة في موريتانيا.

العالم - المغاربية

في الجزء الأول قالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الرئيس قيس سعيد يعتبر معركة القضاء بانها أم القضايا الحالية في البلاد. وأضافت ان الرئيس يهدف بذلك الى محاربة الفساد والقضاة المرتشين في القضاء التونسي.

الزميلة منيرة شريفي اضافت ان الرئيس قيس سعيد سيمضي قدما في هذا المسار وانه اختار ان يواجه قطاعا قويا جدا ومعروف بتلاحمه ومعروف بتضامنه مع بعضه.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان الجزائر استقلت وزنها داخل الاتحاد الافريقي ووزنها التاريخي. مؤكدا ان اغلب الدول الافريقية استفادت من الثورة الجزائرية من خلال تدريب الثورة للعديد من الزعماء الافارقة. مضيفا ان الجزائر لها باع طويل في حركات التحرر الافريقية.

وفي الجزء الثاني قال ضيف الحلقة مدير المركز العربي للدراسات الدكتور رياض الصيداوي ان الغاء عضوية "إسرائيل" كمراقب في الاتحاد الافريقي هو انتصار مبين ويجب ان يفتخر به المسلمون والعرب.

واضاف ان هذه الخطوة تعتبر انتصارا في محاربة الاستعمار والسيادة الوطنية مشيرا الى ان قرار دخول "اسرائيل" في الاتحاد الافريقي بصفة مراقب كان قرارا نتيجة غفلة من سكرتير المنظمة لكن الجزائر تصدت لتجميد هذا القرار وبالنهاية ادى تصدي الجزائر الى كنس وطرد المحتل من المنظمة الافريقية.

الدكتور رياض الصيداوي اكد ان الجزائر تسعى دائما الى نشر ثقافة محاربة الاستعمار ودعم حركات التحرر الوطنية.

من جهته قال الناشط السياسي ياسين مقراني ان الغاء عضوية "إسرائيل" كمراقب في الاتحاد الافريقي هو انتصار لمن يريد ان يعيش بأمان وحرية ونزاهة.

وأضاف انه في الوقت الذي تحركت فيه الجزائر لالغاء عضوية "اسرائيل" من الاتحاد الافريقي شاهدنا ان بعض الدول لم تسجل حتى تحفظا على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الذي اتخذ القرار منفردا. واكد ان الدول الافريقية لا تريد ان يبقى هذا الكيان الغاصب في القارة الافريقية. مشيرا الى ان الكثير من الدول الافريقية عانت من ويلات الاستعمار ولا تريد عودة الاستعمار الى القارة السمراء.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6042393

https://www.alalam.ir/news/6042383/

روابط ذات صلة

أبرز أحداث المغرب العربي في الاسبوع الماضي – الجزء الأول

دي ميستورا يبدأ جولته المغاربية بلقاء زعيم جبهة بوليساريو

ملف الانتخابات الليبية مرهون بأجندات خارجية

تأجيل الانتخابات الليبية وسط توتر عسكري يهدد اتفاق وقف إطلاق النار وعملية المصالحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..البحارنة يحيون ذكرى انطلاق ثورة الـ14 من فبراير

بالفيديو.. جمعية الوفاق البحرينية تشيد بدعم قناة العام للشعب البحريني

بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يصل الى النجف الأشرف

الكرملين يؤكد أن العلاقات بين موسكو وواشنطن في "الحضيض"

في برقية لقائد الثورة الاسلامية.. هنية: انتصار الثورة الاسلامية جسد حصنا منيعا بوجه الإرهاب الصهيوامريكي

فرنسا..سقوط 7 قتلى على الأقل في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال